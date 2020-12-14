"Слуги народа" останутся без новогоднего корпоратива

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 59697 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 96543 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 170141 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 175291 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 381504 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 222388 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 495773 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348573 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229451 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251366 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 78245 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 65989 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 18204 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 28941 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 38025 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 135614 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 123780 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 212799 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 381505 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 495774 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 29394 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36347 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 44018 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 73704 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 95229 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

"Слуги народа" останутся без новогоднего корпоратива

Киев • УНН

 • 13086 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что новогоднего корпоратива в "Слуге народа" не будет, а все депутаты, во время празднования новогодних праздников не будут нарушать карантин. Об этом политик заявил во время брифинга после завершения заседания фракции, передает УНН.

"Слуги народа" останутся без новогоднего корпоратива

"Смотрите, такие вопросы даже неприлично задавать сейчас, в рамках того, что происходит. Понятно, что ни о каких корпоративах речь не идет сейчас, учитывая эпидемическую и экономическую ситуацию в стране. Мы можем просто пожать, но даже не пожать, а кулачками так (показывает - ред.) сделать в последний рабочий день этого месяца, пленарный - имею в виду. А дальше все в своем рабочем порядке, каждый в своей семье будет праздновать, не нарушая правил карантина. Так, в своем окружении, с помощниками и так далее", - заявил Корниенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корпоратив во время пандемии: рестораторы жалуются на низкий спрос

Напомним, еще в ноябре нардеп Евгения Кравчук заявила в комментарии УНН, что фракция "Слуга народа" в этом году не будет собираться на новогодний корпоратив, они призывают частные компании также не устраивать празднества - ради безопасности.

Однако в прошлом году фракция "Слуга народа" устраивала благотворительный новогодний корпоратив, билет на который стоил 2,5 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52