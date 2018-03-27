ДСНС: усі ТРЦ в Україні проходять перевірку згідно з графіком
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Україні всі торговельно-розважальні комплекси перевіряються відповідно до затвердженого річного графіку. Про це заявив заступник начальника управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям апарату ДСНС України Олександр Чекригін, передає УНН.
За його словами, ДСНС та її наглядові органи здійснюють державний контроль відповідно до закону України про основні засади державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності.
“Станом на сьогодні всі суб’єкти господарювання, їхні об’єкти, в тому числі торговельно-розважальні комплекси, які можна віднести до високого ступеню ризику, перевіряються відповідно до затвердженого річного графіку, висвітленого на офіційному сайті ДСНС. Під час здійснення перевірок в разі виявлення порушень правил пожежної безпеки до суб’єктів господарювання застосовуються заходи адміністративного впливу та направлення документів щодо припинення діяльності і повного або часткового притягнення підприємства до адміністративного суду”, — заявив він.
Нагадаємо, у неділю 25 березня сталася масшабна пожежа у торговому центрі в російському Кемерово.
За офіційними даними, загинули під час пожежі 64 людини, більшість — діти. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані. Крім того, люди критикують владу за те, що на федеральних телеканалах повідомлення про пожежу почали з’являтися лише за кілька годин після її початку.