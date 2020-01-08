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Дружина одного з пілотів літака, що впав в Ірані, дізналась про катастрофу з новин

Дружина одного з пілотів літака, що впав в Ірані, дізналась про катастрофу з новин

Київ • УНН

 • 18277 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Дружина одного з пілотів, що перебував на борту літака Boeing 737-800 NG, Катерина Гапоненко, дізналась про авіакатастрофу з новин. Про це вона розповіла в ефірі NewsOne, передає кореспондент УНН.

"Дізналась я про це з новин", - відповіла Гапоненко на запитання журналіста, як їй стало відомо про авіакатастрофу.

Вона зазначила, що зателефонували їй пізніше, проте не з МАУ, а з профспілки.

"З авіакомпанії мені зателефонували лише о 10:00 з профспілки. Вони запропонували мені моральну допомогу, питали, чи, можливо, мені потрібна матеріальна допомога, чи потрібна зустріч зі мною. Офіційних більше ніяких дзвінків до мене не надходило, на жаль", - розповіла дружина пілота.

Гапоненко додала, що все ще чекає на дзвінок саме від керівництва МАУ.

"Але керівництво авіакомпанії досі не зателефонувало, хоча цей дзвінок - я чекаю найбільше. Він для мене дуже важливий, - каже дружина. Мені це важливо – щоб підтвердили інформацію. По друге, надали інформацію більш детальну - пояснення від першої особи. І по-третє, чи був це вибух", - вказала вона.

Жінка розповіла, що просила чоловіка не летіти, проте він вважав це своїм обов’язком, адже, за його словами: "Я бачу, що рейс є, я є в наряді, тому я полечу".

У пари залишилось двоє дітей.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

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