Жена одного из пилотов самолета, упавшего в Иране, узнала о катастрофе из новостей

"Узнала я об этом из новостей", - ответила Гапоненко на вопрос журналиста, как ей стало известно об авиакатастрофе.

Она отметила, что позвонили ей позже, однако не из МАУ, а из профсоюза.

"Из авиакомпании мне позвонили только в 10:00 из профсоюза. Они предложили мне моральную помощь, спрашивали, возможно, мне нужна материальная помощь, нужна ли встреча со мной. Официальных больше никаких звонков ко мне не поступало, к сожалению", - рассказала жена пилота.

Гапоненко добавила, что все еще ждет звонка именно от руководства МАУ.

"Но руководство авиакомпании до сих пор не позвонило, хотя этот звонок - я жду больше всего. Он для меня очень важен, - говорит жена. Мне важно - чтобы подтвердили информацию. Во-вторых, предоставили информацию более подробную - объяснение от первого лица. И в-третьих, был ли это взрыв", - указала она.

Женщина рассказала, что просила мужа не лететь, но он считал это своим долгом, ведь, по его словам: "Я вижу, что рейс есть, я в наряде, поэтому я полечу".

У пары осталось двое детей.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для отлета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.