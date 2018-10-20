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Добова закачка газу у ПСГ України зросла до 40 млн куб. м

Добова закачка газу у ПСГ України зросла до 40 млн куб. м

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 18 жовтня збільшився до 16,829 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 40,69 млн куб. м газу, тоді як днем раніше було 34,69 млн куб. м.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 0,72 млн куб. м.

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При цьому в даних за 18 жовтня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 23,92 млн куб. м, з Угорщини - 12,74 млн куб. м, з Польщі - 3,22 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 54%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.

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