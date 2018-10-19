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Україна накопичила у ПСГ 16,78 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 17 жовтня збільшився до 16,789 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 34,69 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 0,73 млн куб. м.

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При цьому в даних за 17 жовтня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 23,64 млн куб. м, з Угорщини - 12,53 млн куб. м газу, з Польщі блакитне паливо не надходило.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 54%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.

Українські Національні Новини

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