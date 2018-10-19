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7 марта, 19:45 • 161289 просмотра

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Украина накопила в ПХГ 16,78 млрд куб. м газа

Украина накопила в ПХГ 16,78 млрд куб. м газа

Киев  •  УНН

 • 9244 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 17 октября увеличился до 16,789 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 34,69 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 0,73 млн куб. м.

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При этом в данных за 17 октября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 23,64 млн куб. м, из Венгрии - 12,53 млн куб. м газа, из Польши голубое топливо не поступало.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 54%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.

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