До Умані на святкування Рош Гашани може прибути близько 40 тисяч хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. На святкування іудейського Нового року до Умані може прибути майже 40 тисяч паломників-хасидів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.
“За попередніми оцінками у 2019 році, з 23 вересня по 4 жовтня, у заходах візьме участь близько 40 тис. паломників з багатьох країн світу, а найбільш інтенсивне переміщення паломників, буде відбуватися через Київ, Одесу та Вінницю”, - повідомив Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.
Для підтримання безпеки, ДСНС планують виділити 114 чоловік з особового складу та 26 одиниць техніки, в тому числі вертоліт.
“Працюватимуть стаціонарні пости на пожежних автомобілях, пересувні піші дозори, водолазно-рятувальний пост, а також прикриття основних маршрутів прибуття паломників до Умані постами на спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях”, - сказав Микола Чечоткін.
Раніше Уманська міськрада розповіла про підготовку до приїзду паломників.