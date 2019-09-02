В Умань на празднование Рош Ха-Шана может прибыть около 40 тысяч хасидов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. На празднование иудейского Нового года в Умань может прибыть почти 40 тысяч паломников-хасидов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По предварительным оценкам в 2019 году, с 23 сентября по 4 октября, в мероприятиях примут участие около 40 тыс. паломников из многих стран мира, а наиболее интенсивное перемещение паломников, будет происходить через Киев, Одессу и Винницу", - сообщил глава Государственной службы Украина по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
Для поддержания безопасности, ГСЧС планируют выделить 114 человек из личного состава и 26 единиц техники, в том числе вертолет.
"Будут работать стационарные посты на пожарных автомобилях, передвижные пешие дозоры, водолазно-спасательный пост, а также прикрытия основных маршрутов прибытия паломников в Умань постами на специальных аварийно-спасательных автомобилях", - сказал Николай Чечеткин.
Ранее Уманьский горсовет рассказал о подготовке к приезду паломников.