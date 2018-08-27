До України на три дні приїжджає голова МЗС Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд протягом трьох днів перебуватиме в Україні з робочим візитом. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.
"27-29 серпня 2018 року в Україні з робочим візитом перебуває міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд", - повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.
Метою візиту, як зазначається, є підтримка українсько-канадського політичного діалогу.
"Очікується обговорення питань взаємодії на міжнародній арені, зокрема щодо протидії російській агресії та подальшого зміцнення особливого партнерства", - додали у МЗС.
Передбачено зустрічі з керівництвом держави та керівниками низки міністерств, зокрема міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
"Голова МЗС Канади також візьме участь у пленарному засіданні XIII Наради керівників закордонних дипломатичних установ України", - вказали у МЗС.