В Украину на три дня приезжает глава МИД Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в течение трех дней будет находиться в Украине с рабочим визитом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
"27-29 августа 2018 года в Украине с рабочим визитом находится министр иностранных дел Канады Фриланд", - сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Целью визита, как отмечается, является поддержка украинского-канадского политического диалога.
"Ожидается обсуждение вопросов взаимодействия на международной арене, в частности по противодействию российской агрессии и дальнейшему укреплению особого партнерства", - добавили в МИД.
Предусмотрены встречи с руководством государства и руководителями ряда министерств, в частности министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
"Глава МИД Канады также примет участие в пленарном заседании XIII Совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины", - указали в МИД.