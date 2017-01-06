До прибирання снігу у Києві готові 600 одиниць техніки - П.Пантелеєв
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Для прибирання снігу у столиці підготовлено 600 одиниць техніки та 20 тисяч тонн солі. Про це розповів у ексклюзивному коментарі УНН заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
“Зараз підготовлено 600 одиниць техніки для прибирання снігу”, — заявив П.Пантелеєв.
За його словами, КМДА використовуватиме снігоприбиральну техніку “Укравтодору”, житлових компаній, “Київзеленбуду”.
“У нас є відповідні запаси посипальних матеріалів. Є 20 тис. тонн солі для посипання доріг і тротуарів, відповідні запаси паливо-мастильних матеріалів”, — зазначив П.Пантелеєв.