К уборке снега в Киеве готовы 600 единиц техники - П.Пантелеев

"Сейчас подготовлено 600 единиц техники для уборки снега", - заявил П.Пантелеев.

По его словам, КГГА будет использовать снегоуборочную технику "Укравтодора", жилищных компаний, "Киевзеленстроя".

"У нас есть соответствующие запасы посыпочных материалов. Есть 20 тыс. тонн соли для посыпки дорог и тротуаров, соответствующие запасы горюче-смазочных материалов", - отметил П.Пантелеев.