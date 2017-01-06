К уборке снега в Киеве готовы 600 единиц техники - П.Пантелеев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Для уборки снега в столице подготовлено 600 единиц техники и 20 000 тонн соли. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии УНН заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
"Сейчас подготовлено 600 единиц техники для уборки снега", - заявил П.Пантелеев.
По его словам, КГГА будет использовать снегоуборочную технику "Укравтодора", жилищных компаний, "Киевзеленстроя".
"У нас есть соответствующие запасы посыпочных материалов. Есть 20 тыс. тонн соли для посыпки дорог и тротуаров, соответствующие запасы горюче-смазочных материалов", - отметил П.Пантелеев.