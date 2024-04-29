До 15 років тюрми засудили трьох зрадників, які стріляли в бійців ЗСУ
Київ • УНН
Трьох зрадників, серед яких два снайпери та командир штурмової групи окупаційних угруповань південного військового округу рф, засуджено до 15 років ув'язнення за обстріл українських воїнів.
Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років тюремного ув'язнення трьом зрадникам, зокрема снайперам, які стріляли в українських бійців. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
Засудженими є двоє снайперів та командир штурмової групи окупаційних угруповань Південного військового округу росії.
Один із них - житель тимчасово захопленого Донецька, який у перший день повномасштабного вторгнення рф добровільно "мобілізувався" до складу російських військ. Там брав участь у спробах захоплення "Азовсталі", а згодом був передислокований на Луганщину для участі у бойових діях під селищем Врубівка.
У червні 2022 року його призначили на посаду снайпера, щоб обстрілювати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Піски та Красногорівка.
Іншим зловмисником виявився ще один ворожий снайпер, який здійснював прицільний вогонь по українських захисниках Сєвєродонецька.
За матеріалами слідства, зрадником є житель тимчасово окупованого Суходольська на Луганщині. За три дні до повномасштабного вторгнення росії він добровільно вступив до лав окупантів.
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Ще один засуджений – спочатку був санітаром "евакуаційного" підрозділу медичного взводу загарбників, але згодом пройшов курси з тактики ведення бою в умовах міської забудови.
Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.
Українські захисники захопили ворожих поплічників у полон під час запеклих боїв під Бахмутом та Мар’їнкою.
На підставі зібраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Злочинні дії ворожих снайперів додатково інкриміновано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).
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