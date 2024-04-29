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К 15 годам тюрьмы приговорили трех предателей, которые стреляли в бойцов ВСУ
Три предателя, среди которых два снайпера и командир штурмовой группы оккупационных группировок южного военного округа рф, приговорены к 15 годам заключения за обстрел украинских воинов.
В Украине разоблачили еще один фейк роспропаганды, о возможных мирных переговорах с рф в июне
российская пропаганда запустила очередной фейк, что Украина готовится к мирным переговорам с рф в июне, искажая заявление президента Зеленского о возможном пути к справедливому миру.
Херсонщина: оккупанты обстреляли жилые дома Кизомыса, погиб пожилой мужчина
60-летний мужчина погиб во время обстрела российскими оккупантами жилых домов в селе Кизомыс Херсонской области.
Совет ЕС установил новые правила маркировки для меда и других продуктов
Совет ЕС принял новые правила маркировки меда, фруктовых соков, джемов и сухого молока, чтобы повысить прозрачность происхождения продуктов, помочь потребителям делать осознанный выбор и уменьшить количество случаев мошенничества с пищевыми продуктами.
Враг атаковал Полтавщину, обошлось без пострадавших - ОВА
Российские войска атаковали Полтавскую область в Украине, взрывы были слышны в Миргородском районе, но обошлось без жертв и повреждений гражданской или критически важной инфраструктуры.
Жерар Депардье задержан в Париже из-за обвинений в сексуальном насилии
Французский актер Жерар Депардье был задержан в Париже по обвинению в сексуальном насилии и допрашивается по заявлениям двух женщин, которые утверждают, что он прикасался к ним во время съемок в 2014 и 2021 годах.
Более 65 млрд грн выделено на пенсии, субсидии и пособия в апреле
Украинское правительство выделило 60,5 млрд грн на пенсионные выплаты, 5,3 млрд грн на жилищные субсидии и льготы, а также 2 655,8 млн грн на страховые выплаты, в том числе 1 491,7 млн грн на оплату больничных листов на апрель 2024 года.
Американский фонд Argentem Creek Partners, который судится за зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес россиян, близких к Роснефти - иноСМИ
Американский фонд Argentem Creek Partners, который судится за зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес россиян, близких к Роснефти - иноСМИ.
Более 52 тысяч кредитов получили предприниматели с начала действия военного положения
За время военного положения предприниматели получили 52 244 кредита на общую сумму 208,7 млрд грн по программе программы программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Среди оккупационной армии россии растет уровень дезертирства - ГУР
Среди российской оккупационной армии растет уровень дезертирства: более 18 000 российских военнослужащих самовольно оставили службу в боевых частях Южного военного округа, в том числе около 12 000 из 8-й общевойсковой армии и 2 500 из 58-й общевойсковой армии.