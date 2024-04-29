К 15 годам тюрьмы приговорили трех предателей, которые стреляли в бойцов ВСУ

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет тюремного заключения трем предателям, в частности снайперам, которые стреляли в украинских бойцов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Осужденными являются двое снайперов и командир штурмовой группы оккупационных группировок южного военного округа россии.

Один из них - житель временно захваченного Донецка, который в первый день полномасштабного вторжения рф добровольно "мобилизовался" в состав российских войск. Там участвовал в попытках захвата "Азовстали", а затем был передислоцирован на Луганщину для участия в боевых действиях под поселком Врубовка.

В июне 2022 года его назначили на должность снайпера, чтобы обстреливать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Пески и Красногоровка.

Другим злоумышленником оказался еще один вражеский снайпер, который осуществлял прицельный огонь по украинским защитникам Северодонецка.

По материалам следствия, предателем является житель временно оккупированного Суходольска на Луганщине. За три дня до полномасштабного вторжения россии он добровольно вступил в ряды оккупантов.

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Еще один осужденный - сначала был санитаром "эвакуационного" подразделения медицинского взвода захватчиков, но впоследствии прошел курсы по тактике ведения боя в условиях городской застройки.

После этого предателя назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении.

Украинские защитники захватили вражеских приспешников в плен во время ожесточенных боев под Бахмутом и Марьинкой.

На основании собранных доказательств суд признал всех трех злоумышленников виновными по чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Преступные действия вражеских снайперов дополнительно инкриминируются по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях).

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