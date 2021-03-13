“Дніпро-1” у грі в меншості святкував перемогу над “Ворсклою”

Деталі

В середині тайму Степанюк із забійної дистанції запустив м’яч в повітря, знаходячись вільним біля володінь гостей. Також Владислав Кулач не зумів пробити Юрчука ударом головою. У відповідь полтавчани пропустили контратаку — нападник Олександр Довбик наважився на дальній удар і м’яч за високою траєкторією влетів у сітку воріт. Даний м’яч став єдиним у матчі — 0:1.

Примітно, що з 54 хвилини захисник Дуглас залишив гостей у меншості.

Отож дніпряни продовжили свою безпрограшну серію до 5-ти поєдинків у цьому році в УПЛ, натомість у полтавців вона перервалася.

Доповнення

“Ворскла” із 28 очками йде 5-ю, а “Дніпро-1” піднялися на 8-й рядок — 19.