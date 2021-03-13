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“Днепр-1” в игре в меньшинстве праздновал победу над “Ворсклой”

Киев  •  УНН

 • 12518 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Розыгрыш 18-го тура чемпионата Украины по футболу продолжился противостоянием в Полтаве, где местная “Ворскла” принимала “Днепр-1”, передает корреспондент УНН.

Детали

В середине тайма Степанюк из убойной дистанции запустил мяч в воздух, находясь свободным у ворот гостей. Также Владислав Кулач не сумевший пробить Юрчука ударом головой. В ответ полтавчане пропустили контратаку — нападающий Александр Довбик решился на дальний удар и мяч по высокой траектории влетел в сетку ворот. Данный мяч стал единственным в матче — 0: 1.

Примечательно, что из 54 минуты защитник Дуглас оставил гостей в меньшинстве.

Поэтому днепряне продолжили свою беспроигрышную серию до 5-ти поединков в этом году в УПЛ, зато у полтавчан она прервалась.

Дополнение

“Ворскла” с 28 очками идет 5-й, а “Днепр-1” поднялись на 8-ю строчку — 19.

Украинские Национальные Новости

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