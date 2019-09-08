Для Сенцова та Кольченка організували тимчасове житло – омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Для українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка вже організовано тимчасове житло. Питання постійного житла вирішується. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН із посиланням на ВВС News Україна.
На запитання про те, де будуть жити мешканці Криму після повернення з РФ, Денісова відповіла:
"От зараз вони в лікарні, ми організували тимчасове житло і для Олега, і для Кольченка. Щодо постійного житла — ми будемо вирішувати. Президент вже поставив відповідне завдання, адже, безумовно, їм повертатися туди (в Крим - ред.) не можна".
"Адже в них є родини. Наприклад, в Олега Сенцова є мама, дітки, які теж хочуть бути зі своїм батьком. І ми вчора це питання обговорили з паном Олегом, будемо його вирішувати", - додала Омбудсмен.
Нагадаємо, українців, що повернулись з РФ, доставили до лікарні Феофанія.