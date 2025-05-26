Для захоплення "буферної зони" медведєва росії потрібно 91 рік - ISW
Київ • УНН
Аналітики ISW підрахували, що росії знадобиться 91 рік і 50 мільйонів втрат для захоплення запропонованої медведєвим "буферної зони" в Україні, враховуючи поточні темпи просування.
російським військам знадобиться приблизно століття, щоб захопити запропоновану заступником голови ради безпеки росії дмитром медведєвим "буферну зону", при цьому втрати країни-агресорки становитимуть 50 мільйонів у живій силі. Такі підрахунки публікують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Вони вказують, що з 1 січня 2025 року по 24 травня 2025 року російські війська просувалися в середньому приблизно на 14,3 квадратних кілометрів на день в Україні та росії.
З такою швидкістю просування російським військам знадобилося б приблизно 3,9 року, щоб захопити решту Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, і приблизно 91 рік, щоб захопити запропоновану медведєвим "буферну зону", яка включає 587 459 квадратних кілометрів території України
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У лютому аналітики ISW оцінили, що росії знадобляться 83 роки, щоб захопити решту 80 відсотків України з їхньою швидкістю просування на той час, що вказує на те, що темпи просування росії сповільнилися між лютим і травнем 2025 року.
"Російські війська зазнавали в середньому 1500 втрат на день протягом останнього року (з середини 2024 року), що свідчить про те, що російські війська можуть зазнати майже 50 мільйонів втрат (приблизно третина нинішнього населення росії), якщо російські війська збережуть поточний рівень втрат протягом 91 року, який знадобиться для створення "буферної зони" медведєва", - резюмують експерти.
Нагадаємо
Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв пригрозив, що "буферною зоною" може стати майже вся територія України. На своїй сторінці у соцмережі Х медведєв оприлюднив інфографіку, згідно з якою, якщо "військова допомога бандерівському режиму триватиме, буферна зона виглядатиме так", і долучив мапу України, де українську територію позначено як "buffer zone", а "Україною" названо вузьку смужку вздовж кордону з Польщею.
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