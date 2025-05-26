российским войскам понадобится примерно столетие, чтобы захватить предложенную заместителем председателя совета безопасности россии дмитрием медведевым "буферную зону", при этом потери страны-агрессора составят 50 миллионов в живой силе. Такие подсчеты публикуют аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Они указывают, что с 1 января 2025 года по 24 мая 2025 года российские войска продвигались в среднем примерно на 14,3 квадратных километров в день в Украине и россии.

С такой скоростью продвижения российским войскам понадобилось бы примерно 3,9 года, чтобы захватить остальную часть Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и примерно 91 год, чтобы захватить предложенную медведевым "буферную зону", которая включает 587 459 квадратных километров территории Украины - говорится в статье.

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В феврале аналитики ISW оценили, что россии понадобится 83 года, чтобы захватить оставшиеся 80 процентов Украины с их скоростью продвижения на то время, что указывает на то, что темпы продвижения россии замедлились между февралем и маем 2025 года.

"Российские войска понесли в среднем 1500 потерь в день в течение последнего года (с середины 2024 года), что свидетельствует о том, что российские войска могут понести почти 50 миллионов потерь (примерно треть нынешнего населения россии), если российские войска сохранят текущий уровень потерь в течение 91 года, который понадобится для создания "буферной зоны" медведева", - резюмируют эксперты.

Напомним

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев пригрозил, что "буферной зоной" может стать почти вся территория Украины. На своей странице в соцсети Х медведев обнародовал инфографику, согласно которой, если "военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться, буферная зона будет выглядеть так", и приобщил карту Украины, где украинская территория обозначена как "buffer zone", а "Украиной" названа узкая полоска вдоль границы с Польшей.

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