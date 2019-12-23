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Дитяче порно та онлайн-шахрайство: у Нацполіції розповіли про кіберзлочини в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україні кіберполіція стикається з такими злочинами як онлайн-шахрайство, викрадення коштів з банківських карток, розповсюдження дитячого порно тощо. Про це під час слухань комітету цифрової трансформації на тему Національної кібербезпеки та кіберзахисту України повідомив начальник Департаменту кіберполіції Нацполіції України Олександр Гринчак, передає кореспондент УНН.

"Зупинюся коротко на тих видах злочинів, з якими стикається кіберполіція: онлайн-шахрайство, викрадення коштів з банківських карток, з банківських рахунків при використанні клієнтбанків, виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, втручання в електронні обчислювальні машини, отримання доступу до персональних даних", - сказав Гринчак.

За його словами, боротьба з кіберзлочинами має відбуватися шляхом налагодження співпраці з приватним державним сектором.

Раніше УНН повідомляв, що кіберполіція затримала зловмисників, які протягом декількох днів повідомили про "мінування" майже двох десятків навчальних закладів на Хмельниччині та у Дніпрі.

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