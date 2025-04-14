Діти в Roblox наражаються на ризики через неналежний контент: про що йдеться

Діти, які використовують ігрову платформу Roblox, ризикують натрапити на неналежний контент без нагляду з боку дорослих. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

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За даними дослідників, батьки дітей, що споживають контент Roblox, піддаються серйозній небезпеці. Йдеться про контент, який може спричинити шкоду їхньому психічному здоров’ю - наприклад, вміст сексуального характеру.

У звіті йдеться про те, що діти віком п'яти років могли спілкуватися з дорослими під час гри на платформі - були зафіксовані приклади взаємодії дорослих і дітей без ефективної перевірки віку. Зокрема, у акаунті неповнолітньої дитини були виявлені провокативні повідомлення з акцентуванням на дії сексуального характеру.

Розробники платформи заявили, що визнають цю проблему і роблять все, щоб убезпечити дітей від негативних ситуацій.

Платформа Roblox була створена ще на початку 2000-х років: її користувачі можуть створювати власні ігри в Roblox Studio, грати в ігри, створені тими самими користувачами, а також вигадувати одяг для своїх персонажів.

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