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The Guardian

ChatGPT

Діти в Roblox наражаються на ризики через неналежний контент: про що йдеться

Київ • УНН

 • 7802 перегляди

Дослідження виявили, що діти в Roblox можуть зіткнутися з контентом сексуального характеру та спілкуватися з дорослими без перевірки віку. Розробники обіцяють вжити заходів.

Діти в Roblox наражаються на ризики через неналежний контент: про що йдеться

Діти, які використовують ігрову платформу Roblox, ризикують натрапити на неналежний контент без нагляду з боку дорослих. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

За даними дослідників, батьки дітей, що споживають контент Roblox, піддаються серйозній небезпеці. Йдеться про контент, який може спричинити шкоду їхньому психічному здоров’ю - наприклад, вміст сексуального характеру.

У звіті йдеться про те, що діти віком п'яти років могли спілкуватися з дорослими під час гри на платформі - були зафіксовані приклади взаємодії дорослих і дітей без ефективної перевірки віку. Зокрема, у акаунті неповнолітньої дитини були виявлені провокативні повідомлення з акцентуванням на дії сексуального характеру.

Розробники платформи заявили, що визнають цю проблему і роблять все, щоб убезпечити дітей від негативних ситуацій.

Платформа Roblox була створена ще на початку 2000-х років: її користувачі можуть створювати власні ігри в Roblox Studio, грати в ігри, створені тими самими користувачами, а також вигадувати одяг для своїх персонажів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Instagram запроваджує нові функції приватності для підлітків. Усі дитячі акаунти у мережі автоматично будуть переведені на "Підліткові облікові записи", які за замовчуванням будуть приватними.

Євген Устименко

Євген Устименко

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