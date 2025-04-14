Дети в Roblox подвергаются рискам из-за неподобающего контента: о чем идет речь

Дети, использующие игровую платформу Roblox, рискуют наткнуться на неподобающий контент без присмотра со стороны взрослых. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

По данным исследователей, родители детей, потребляющих контент Roblox, подвергаются серьезной опасности. Речь идет о контенте, который может причинить вред их психическому здоровью - например, содержание сексуального характера.

В отчете говорится, что дети в возрасте пяти лет могли общаться со взрослыми во время игры на платформе - были зафиксированы примеры взаимодействия взрослых и детей без эффективной проверки возраста. В частности, в аккаунте несовершеннолетнего ребенка были обнаружены провокационные сообщения с акцентированием на действия сексуального характера.

Разработчики платформы заявили, что признают эту проблему и делают все, чтобы обезопасить детей от негативных ситуаций.

Платформа Roblox была создана еще в начале 2000-х годов: ее пользователи могут создавать собственные игры в Roblox Studio, играть в игры, созданные теми же пользователями, а также придумывать одежду для своих персонажей.

Напомним

Ранее УНН писал, что Instagram вводит новые функции приватности для подростков. Все детские аккаунты в сети автоматически будут переведены на "Подростковые учетные записи", которые по умолчанию будут приватными.