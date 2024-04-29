Держсекретар США: "плани" путіна щодо України "провалилися"

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що створення об’єднаної міжнародної коаліції на підтримку Україну означає, що президент росії володимир путін зазнав невдачі у своїх амбіціях. Про це він сказав виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді, в Саудівській Аравії, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Щодо України, ми змогли об’єднати стільки країн не лише в Європі, а й за її межами, тому що країни визнають, що була агресія не лише проти України, але й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи. І якщо ми залишимо цей виклик безкарним, тоді ймовірно, що потенційні агресори всюди звернуть увагу на це, і ми матимемо світ, у якому буде більше, а не менше конфліктів - заявив Блінкен.

Він наголосив, що ефективно об’єднавши багато країн, "ми допомогли неймовірно сміливим українцям відбити агресію, і зараз це постійні зусилля, постійна боротьба, але задуми володимира путіна щодо України спочатку, щоб стерти її з карти, щоб включити її в росію - це не вдалося".

Блінкен також зауважив, що в Європі є сильний альянс на підтримку України, більший ніж був раніше. "І я думаю, (у нас є ред.) план, який дозволить Україні з часом досягти успіху. Сильна країна: військово, економічно демократична", - додав держсекретар США.



Доповнення

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, є лише одна мова, яку російський президент володимир путін розуміє, а це - надати Україні засоби для самооборони.



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