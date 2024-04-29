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Держсекретар США: "плани" путіна щодо України "провалилися"

Держсекретар США: "плани" путіна щодо України "провалилися"

Київ • УНН

 • 24065 перегляди

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що "плани" президента росії володимира путіна щодо України "провалилися" через створення об'єднаної міжнародної коаліції на підтримку України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що створення об’єднаної  міжнародної  коаліції на підтримку  Україну означає, що президент росії володимир путін зазнав невдачі у своїх амбіціях. Про це він сказав виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді, в Саудівській Аравії, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian. 

Щодо України, ми змогли об’єднати стільки країн не лише в Європі, а й за її межами, тому що країни визнають, що була агресія не лише проти України, але й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи. І якщо ми залишимо цей виклик безкарним, тоді ймовірно, що потенційні агресори всюди звернуть увагу на це, і ми матимемо світ, у якому буде більше, а не менше конфліктів

- заявив Блінкен. 

Він наголосив, що ефективно об’єднавши багато країн, "ми допомогли неймовірно сміливим українцям відбити агресію, і зараз це постійні зусилля, постійна боротьба, але задуми володимира путіна щодо України спочатку, щоб стерти її з карти, щоб включити її в росію - це не вдалося". 

Блінкен також зауважив, що в Європі є сильний альянс  на підтримку України, більший ніж був раніше.  "І я думаю, (у нас є ред.)  план, який дозволить Україні з часом досягти успіху. Сильна країна: військово, економічно демократична", - додав держсекретар США. 


Доповнення

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, є лише одна мова, яку російський президент володимир путін розуміє, а це - надати Україні засоби для самооборони. 

Блінкен у Саудівській Аравії обговорить досягнення перемир’я в Газі29.04.24, 14:09 • 18668 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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