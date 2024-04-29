Госсекретарь США: "планы" путина в отношении Украины "провалились"

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что создание объединенной международной коалиции в поддержку Украины означает, что президент россии владимир путин потерпел неудачу в своих амбициях. Об этом он сказал выступая на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Что касается Украины, мы смогли объединить столько стран не только в Европе, но и за ее пределами, потому что страны признают, что была агрессия не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы. И если мы оставим этот вызов безнаказанным, тогда вероятно, что потенциальные агрессоры повсюду обратят внимание на это, и мы будем иметь мир, в котором будет больше, а не меньше конфликтов - заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что эффективно объединив многие страны, "мы помогли невероятно смелым украинцам отбить агрессию, и сейчас это постоянные усилия, постоянная борьба, но замыслы вадимира путина в отношении Украины сначала, чтобы стереть ее с карты, чтобы включить ее в россию - это не удалось".

Блинкен также отметил, что в Европе есть сильный альянс в поддержку Украины, больший чем был раньше. "И я думаю, (у нас есть ред.) план, который позволит Украине со временем достичь успеха. Сильная страна: военно, экономически демократическая", - отметил госсекретарь США.



Дополнение

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, есть только один язык, который российский президент Владимир Путин понимает, а это - предоставить Украине средства для самообороны.



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