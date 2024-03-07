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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Cрібна "писанка" українсько-канадської художниці стала дев’ятою монетою у колекції Королівського двору Канади

Київ • УНН

 • 23691 перегляди

Канада офіційно випустила срібну монету у формі української писанки, розроблену українсько-канадською художницею Танею Микитюк, з вигадливими народними мотивами та яскравими кольорами.

Cрібна "писанка" українсько-канадської художниці стала дев’ятою монетою у колекції Королівського двору Канади

У Канаді офіційно випустили срібну монету у формі української писанки. Монета викарбувана із 31,82 грама срібла та має номінал у 20 канадських доларів. Дизайнеркою стала художниця Таня Микитюк, передає УНН, із посиланням на The Royal Canadian Mint.

Деталі

Срібна монета-писанка 2024 року випуску має складні народні мотиви та яскраві кольори, але її реверс є більш сучасним культурним вираженням. Поєднуючи сучасні кольори з традиційними символами, що оспівують зв'язок між землею та сонцем, ця писанка відображає еволюцію давнього виду мистецтва, який залишається вкоріненим у традиції, але пропонує безмежні творчі можливост

- ідеться у дописі The Royal Canadian Mint.

Монета-писанка у формі яйця виготовлена з 1 унції срібла 99,99% проби; має яскравий, вигадливий дизайн, що поєднує в собі відблиски природного сяйва срібної поверхні монети.

Зазначається, що даний витвір є першою розробкою Тані Микитюк, канадкою українського походження в другому поколінні для Королівського двору Канади. Художниця пише писанки (форма множини від слова "писанка") вже понад 40 років.

Кольорові візерунки Тані Микитюк на реверсі монети, на аверсі - профіль королеви Єлизавети II.

Попередні монети розпродані. Наша срібна монета-писанка є бестселером щороку з 2016 року, і всі попередні монети-писанки швидко розійшлися. – повідомляє Королівський монетний двір Канади.

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