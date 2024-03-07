Cрібна "писанка" українсько-канадської художниці стала дев’ятою монетою у колекції Королівського двору Канади

У Канаді офіційно випустили срібну монету у формі української писанки. Монета викарбувана із 31,82 грама срібла та має номінал у 20 канадських доларів. Дизайнеркою стала художниця Таня Микитюк, передає УНН, із посиланням на The Royal Canadian Mint.

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Срібна монета-писанка 2024 року випуску має складні народні мотиви та яскраві кольори, але її реверс є більш сучасним культурним вираженням. Поєднуючи сучасні кольори з традиційними символами, що оспівують зв'язок між землею та сонцем, ця писанка відображає еволюцію давнього виду мистецтва, який залишається вкоріненим у традиції, але пропонує безмежні творчі можливост