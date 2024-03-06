Тисячолітнє Городище на Рівненщині повертається у державну власність
Київ • УНН
Рішенням суду тисячолітню археологічну пам'ятку в Рівненській області вартістю 3,2 млн грн повернуто у державну власність після її незаконної приватизації.
Рішенням суду історико-культурна спадщина, що знаходиться у Рівненській області повертається державі. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, передає УНН.
Рішенням суду задоволено позовні вимоги Здолбунівської окружної прокуратури та зобов’язано фізичну особу повернути державі земельну ділянку історико-культурного призначення вартістю 3,2 млн грн.
Контекст
Пам’ятка археології місцевого значення, а саме - Городище, яке знаходиться в урочищі "Замок" на окраїні села Кунин Здовбицької територіальної громади, раніше було незаконно передано у приватну власність фізичній особі.
На території Городища археологи зібрали уламки гончарного посуду Х – ХI ст. та ХVII – ХVIII ст.
Тому об’єкт історії та культури воно перебуває під особливою охороною, а землі під ним можуть бути винятково у власності держави.
Наразі прокуратура довела незаконність приватизації землі з історичною пам’яткою, - рішення суду, як вказується, сприятиме збереженню для наступних поколінь безцінних надбань предків як складової історії та національної самосвідомості українців.
Доповнення
Заходи щодо фактичного повернення землі на користь держави будуть вжиті після набрання судовим рішенням законної сили.
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