Тысячелетнее Городище на Ривненщине возвращается в государственную собственность

Решением суда историко-культурное наследие, находящееся в Ровенской области возвращается государству. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура, передает УНН.

Решением суда удовлетворены исковые требования Здолбуновской окружной прокуратуры и обязано физическое лицо вернуть государству земельный участок историко-культурного назначения стоимостью 3,2 млн грн. - говорится в сообщении.

Контекст

Памятник археологии местного значения, а именно - Городище, которое находится в урочище "Замок" на окраине села Кунин Здовбицкой территориальной общины, ранее было незаконно передано в частную собственность физическому лицу.

На территории Городища археологи собрали обломки гончарной посуды Х - ХI вв. и ХVII - ХVIII вв.

Поэтому объект истории и культуры оно находится под особой охраной, а земли под ним могут быть исключительно в собственности государства.

Сейчас прокуратура доказала незаконность приватизации земли с историческим памятником, - решение суда, как указывается, будет способствовать сохранению для следующих поколений бесценных достижений предков как составляющей истории и национального самосознания украинцев.

Дополнение

Меры по фактическому возврату земли в пользу государства будут приняты после вступления судебного решения в законную силу.

Напомним,

Вследствие российской агрессии было повреждено 945 объектов культурного наследия Украины, из них 128 - национального значения.

В поселке Илов на Львовщине украинские археологи провели раскопки и обнаружили наземное сооружение 10 в. н.э., которое по мнению ученых служило святилищем.