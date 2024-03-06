Тысячелетнее Городище на Ривненщине возвращается в государственную собственность
Киев • УНН
Решением суда тысячелетний археологический памятник в Ровенской области стоимостью 3,2 млн грн возвращен в государственную собственность после его незаконной приватизации.
Решением суда историко-культурное наследие, находящееся в Ровенской области возвращается государству. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура, передает УНН.
Решением суда удовлетворены исковые требования Здолбуновской окружной прокуратуры и обязано физическое лицо вернуть государству земельный участок историко-культурного назначения стоимостью 3,2 млн грн.
Контекст
Памятник археологии местного значения, а именно - Городище, которое находится в урочище "Замок" на окраине села Кунин Здовбицкой территориальной общины, ранее было незаконно передано в частную собственность физическому лицу.
На территории Городища археологи собрали обломки гончарной посуды Х - ХI вв. и ХVII - ХVIII вв.
Поэтому объект истории и культуры оно находится под особой охраной, а земли под ним могут быть исключительно в собственности государства.
Сейчас прокуратура доказала незаконность приватизации земли с историческим памятником, - решение суда, как указывается, будет способствовать сохранению для следующих поколений бесценных достижений предков как составляющей истории и национального самосознания украинцев.
Дополнение
Меры по фактическому возврату земли в пользу государства будут приняты после вступления судебного решения в законную силу.
Напомним,
Вследствие российской агрессии было повреждено 945 объектов культурного наследия Украины, из них 128 - национального значения.
В поселке Илов на Львовщине украинские археологи провели раскопки и обнаружили наземное сооружение 10 в. н.э., которое по мнению ученых служило святилищем.
Тысячелетнее Городище на Ривненщине возвращается в государственную собственность
Решением суда тысячелетний археологический памятник в Ровенской области стоимостью 3,2 млн грн возвращен в государственную собственность после его незаконной приватизации.
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