Серебряная "писанка" украинско-канадской художницы стала девятой монетой в коллекции Королевского двора Канады

В Канаде официально выпустили серебряную монету в форме украинской писанки. Монета отчеканена из 31,82 грамма серебра и имеет номинал в 20 канадских долларов. Дизайнером стала художница Таня Микитюк, передает УНН, с ссылкой на The Royal Canadian Mint.

Детали

Серебряная монета-писанка 2024 года выпуска имеет сложные народные мотивы и яркие цвета, но ее реверс является более современным культурным выражением. Сочетая современные цвета с традиционными символами, воспевающими связь между землей и солнцем, эта писанка отражает эволюцию древнего вида искусства, который остается укорененным в традиции, но предлагает безграничные творческие возможности - говорится в заметке The Royal Canadian Mint.

Монета-писанка в форме яйца изготовлена из 1 унции серебра 99,99% пробы; имеет яркий, затейливый дизайн, сочетающий в себе отблески естественного сияния серебряной поверхности монеты.

Отмечается, что данное произведение является первой разработкой Тани Микитюк, канадкой украинского происхождения во втором поколении для Королевского двора Канады. Художница пишет писанки (форма множественного числа от слова "писанка") уже более 40 лет.

Цветные узоры Тани Микитюк на реверсе монеты, на аверсе - профиль королевы Елизаветы II.

Предыдущие монеты распроданы. Наша серебряная монета-писанка является бестселлером каждый год с 2016 года, и все предыдущие монеты-писанки быстро разошлись, - сообщает Королевский монетный двор Канады.

Тысячелетнее Городище на Ровенщине возвращается в государственную собственность

Напомним,

Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную банкноту номиналом 50 гривен "Единство спасает мир" в честь борьбы Украины за свободу и единство против российской агрессии.

В Бельгии исследователи изучают происхождение предметов из музейных коллекций, многие из которых были приобретены в период колонизации. А затем будут ждать от властей Демократической республики Конго запроса о реституции объектов культурного наследия.

Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают три области - Шмыгаль