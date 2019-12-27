Чотири триочкових Михайлюка допомогли "Детройту" перервати серію поразок в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк провів результативний виступ за "Детройт Пістонс" в матчі НБА із "Вашингтоном", передає кореспондент УНН.
Михайлюк з’явився у стартовому складі свого колективу і на початку зосередився на результативних передачах та одному перехопленню, після чого одного разу вразив кільце з-за дуги.
В третьому проміжку гри наш співвітчизник двічі вразив кільце суперників з дальньої відстані та допоміг “Пістонс” розгромити “Візардс” 132:102.
Михайлюк провів на паркеті 24:33 хвилини за які набрав 12 очок (4/9 триочкові, 0/2 двоочкові), та повторив рекорд кар’єри за передачами — 4, при 4 підбираннях, перехопленню та втраті.
Додамо, “Детройт” перервав серію з 5-ти поспіль поразок. Нараз з 12 виграшами в 23 матчах команда займає 10 сходинку на Сході.