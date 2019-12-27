Четыре трехочковых Михайлюка помогли "Детройту" прервать серию поражений в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк провел результативное выступление за "Детройт Пистонс" в матче НБА с "Вашингтоном", передает корреспондент УНН.
Михайлюк появился в стартовом составе своего коллектива и в начале сосредоточился на результативных передачах и одном перехвате, после чего один раз поразил кольцо из-за дуги.
В третьем промежутке игры наш соотечественник дважды поразил кольцо соперников с дальней дистанции и помог “Пистонс” разгромить “Уизардс” 132:102.
Михайлюк провел на паркете 24:33 минуты за которые набрал 12 очков (4/9 трехочковые, 0/2 двухочковые), и повторил рекорд карьеры по передачам — 4 при 4 подборах, перехвату и потере.
Добавим, “Детройт” прервал серию из 5-ти подряд поражений. Вдруг из 12 выигрышами в 23 матчах команда занимает 10 место на Востоке.