Чиновниця міськради Одеси відповідатиме у суді за керування у нетверезому стані
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 грудня. УНН. Поліція Одеси передасть до суду справу щодо співробітниці Департаменту надання адміністративних послуг міської ради, яка керувала автомобілем у нетверезому стані та поводилася агресивно із патрульними. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця управління патрульної поліції Олеси Алла Марченко.
“Згідно ст 130, ч 1 (Кодексу України про адміністративні правопорушення) порушниці загрожує штраф у розмірі 10,2 тисячі гривень, і позбавлення права керування автомобілем”, — зазначила А.Марченко.
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За її словами, оскільки з жінкою в автомобілі перебувала її неповнолітня дитина, поліцейські вирішили не доправляти жінку в райвідділ поліції.
Крім того, порушниця відмовилася від судово-медичної експертизи, яка мала б дозволила встановити рівень алкоголю в її крові. Цей факт на місці зафіксували поняті. Наразі автомобіль чиновниці стоїть на штрафмайданчику.
Нагадаємо, патрульні Одеси зупинили чиновницю Одеської мерії, яка кермувала автомобілем у нетверезому стані.