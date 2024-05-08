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Черговий російський обстріл та Саміт миру: Зеленський поговорив із прем'єром Нідерландів

Черговий російський обстріл та Саміт миру: Зеленський поговорив із прем'єром Нідерландів

Київ • УНН

 • 16253 перегляди

У телефонній розмові з прем'єр-міністром Нідерландів Рютте президент Зеленський обговорив обстріли українських міст з боку Росії, Мирний саміт і додаткову військову допомогу від Нідерландів на суму 1 мільярд євро.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Говорили про черговий російський обстріл українських міст, громад та енергетичних об’єктів, а аткож - Саміт миру, передає УНН.

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розказав йому про черговий російський обстріл українських міст, громад та енергетичних об’єктів. Подякував за активну роботу Нідерландів із пошуку додаткових систем ППО для України, зокрема для Харкова, який Прем’єр-міністр відвідував особисто і в якому ми підписали двосторонню безпекову угоду. Відзначив додаткову військову допомогу Нідерландів обсягом 1 млрд євро 

- повідомив Зеленський.

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Крім того, за його словами, обговорили подальшу оборонну співпрацю, а також майбутній Саміт миру у Швейцарії. Прем’єр-міністр підтвердив свою участь у заході.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
mark-riutteМарк Рютте
rada-yevropyРада Європи
shveitsariiaШвейцарія
nimechchynaНімеччина
niderlandyНідерланди
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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