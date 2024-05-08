Очередной российский обстрел и Саммит мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  49344 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  103962 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  103974 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  164903 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149511 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149056 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  244442 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109906 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120695 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120758 просмотра

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30 апреля 2024, 14:32  •  509077 просмотра

Очередной российский обстрел и Саммит мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

В телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Рютте президент Зеленский обсудил обстрелы украинских городов со стороны россии, Мирный саммит и дополнительную военную помощь от Нидерландов на сумму 1 миллиард евро.

Война •   •  5032 просмотра
Очередной российский обстрел и Саммит мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

россия может временно снять запрет на экспорт бензина, который вводили на полгода

рф может временно отменить запрет на экспорт бензина который вводили на полгода из-за избытка предложения на внутреннем рынке.

Новости Мира •   •  3978 просмотра
россия может временно снять запрет на экспорт бензина, который вводили на полгода

В этом году Украина догнала рф по количеству производства дронов-камикадзе

В 2024 году Украина догнала Россию по объемам производства дронов-камикадзе, подобных Shahed-131 и Shahed-136, а также других ударных беспилотников.

Война •   •  4383 просмотра
В этом году Украина догнала рф по количеству производства дронов-камикадзе

Убытки почти на пять миллионов гривен - благодаря экспертизе КНИИСЭ в Киеве обнаружили руководителей коммунального предприятия, которые хотели "отмыть" средства на закупках

Руководители коммунального предприятия нанесли ущерб почти 5 миллионов гривен из-за закупки некачественных услуг. Большая часть средств, которые получил победитель объявленного ими тендера, были выведены на счет фиктивной фирмы.

Экономика •   •  4212 просмотра
Убытки почти на пять миллионов гривен - благодаря экспертизе КНИИСЭ в Киеве обнаружили руководителей коммунального предприятия, которые хотели "отмыть" средства на закупках

"Тревожные новости": в Белом доме отреагировали на попытку покушения на Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома назвала задержание двух полковников, которые готовили покушение на Президента Украины, "очень тревожной новостью" и заявила, что США рады, что покушение удалось предотвратить.

политика •   •  6971 просмотра
"Тревожные новости": в Белом доме отреагировали на попытку покушения на Зеленского

В Киеве проспект Правды переименовали в честь Европейского Союза

Киевский городской совет переименовал проспект Правды в Подольском районе в проспект Европейского Союза в честь геополитического, экономического и военного партнера Украины - Европейского Союза.

Общество •   •  6725 просмотра
В Киеве проспект Правды переименовали в честь Европейского Союза

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Фракция "Слуги народа" проведет заседание, чтобы обсудить увольнение некоторых министров Кабинета министров, а завтра в парламенте ожидается голосование за кадровые изменения.

политика •   •  49344 просмотра
Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

В россии назвали французские войска "целью" для своих вооруженных сил в случае их отправки в Украину

россия предупреждает, что если Франция отправит войска в Украину, они будут считаться законными целями для российских вооруженных сил.

Война •   •  7883 просмотра
В россии назвали французские войска "целью" для своих вооруженных сил в случае их отправки в Украину

В ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов рф для Украины: на что собираются направить

Послы ЕС согласились использовать средства, полученные от замороженных российских активов, на поддержку восстановления Украины и ее военной защиты от российской агрессии.

Война •   •  8925 просмотра
В ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов рф для Украины: на что собираются направить

Глава Минобороны Германии попросил Швейцарию передать Украине Patriot - СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус обратился к Швейцарии с просьбой передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, но результат неясен, поскольку Швейцария сохраняет нейтралитет и не передает оружие воюющим странам.

Война •   •  6917 просмотра
Глава Минобороны Германии попросил Швейцарию передать Украине Patriot - СМИ