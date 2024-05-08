Очередной российский обстрел и Саммит мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Говорили о очередном российском обстреле украинских городов, общин и энергетических объектов, а также - Саммите мира, передает УНН.

Провел телефонный разговор с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассказал ему об очередном российском обстреле украинских городов, общин и энергетических объектов. Поблагодарил за активную работу Нидерландов по поиску дополнительных систем ПВО для Украины, в частности для Харькова, который Премьер-министр посещал лично и в котором мы подписали двустороннее соглашение по безопасности. Отметил дополнительную военную помощь Нидерландов объемом 1 млрд евро - сообщил Зеленский.

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Кроме того, по его словам, обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, а также предстоящий Саммит мира в Швейцарии. Премьер-министр подтвердил свое участие в мероприятии.

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