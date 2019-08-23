Черги на кордоні з Угорщиною збільшилися до понад 200 автівок

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Станом на 9 годину п'ятниці на кордоні України і Угорщини у пункті пропуску "Тиса" (Чоп) у Закарпатській області почали зменшуватися черги, однак з'явилися на інших пунктах пропуску на кордоні з цією країною і сягнули загалом 215 автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.