Черги на кордоні з Угорщиною збільшилися до понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Станом на 9 годину п'ятниці на кордоні України і Угорщини у пункті пропуску "Тиса" (Чоп) у Закарпатській області почали зменшуватися черги, однак з'явилися на інших пунктах пропуску на кордоні з цією країною і сягнули загалом 215 автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Тоді як на шосту годину на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" перебувало 110 автомобілів, на 9:00 черги у цьому пункті пропуску скоротилися до 90 автівок.
Водночас, з'явилися черги в інших пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні. У ПП "Вилок - Тісабеч" стояли 40 автомобілів, у ПП "Лужанка - Берегшурань" - 55, ПП "Дзвінкове - Лонья" - 10, ПП "Косино - Барабаш" - 20.
У Львівській області на кордоні України та Польщі у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 40 легкових автівок, у ПП "Краковець - Корчова" - ще 40.
На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Німецьке" перебувало 30 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 9:00 не зафіксовано.
Нагадаємо, 22 серпня перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною почали збільшуватися черги автомобілів, тому що на ділянці українсько-угорського кордону вийшла з ладу база даних митниці.