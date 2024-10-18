Через обстріли рф без світла опинились жителі трьох областей, енергосистема збалансована - Міненерго
Київ • УНН
Через атаки рфф 17 жовтня проблеми з електрикрю виникли на Дніпропетровщині, Донеччині та Харківщині. Енергосистема збалансована, але Міненерго закликає економити електроенергію у пікові години.
Внаслідок ворожих ударів минулої доби, 17 жовтня, проблеми з електропостачанням були на Дніпропетровщині, Донеччині та Харківщині. Станом на ранок п'ятниці залишаються знеструмленими понад 550 населених пунктів, повідомили в Міненерго, передає УНН.
Генерація та споживання
Як вказали в Міненерго, енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. То у відомстві закликали продовжувати ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00.
Наслідки обстрілів рф
За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.
Стан мереж
Південний регіон: через технологічні порушення знеструмлювались підстанції та побутові споживачі, а також знижували напругу енергетичні об’єкти. Живлення відновлено за резервною схемою.
У центральному та південному регіонах з технологічних причин знеструмлювались підстанції, обладнання та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервними схемами.
На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 552 населених пункти.
Імпорт
На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 8200 МВт*год та потужністю 1402 МВт.
Найближчі заморозки не призведуть до відключень світла – Міненерго 13.10.24, 13:13 • 17957 переглядiв