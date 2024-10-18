Из-за обстрелов рф без света оказались жители трех областей, энергосистема сбалансирована - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за атак рфф 17 октября проблемы с электричеством возникли в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Энергосистема сбалансирована, но Минэнерго призывает экономить электроэнергию в пиковые часы.
Вследствие вражеских ударов за прошедшие сутки, 17 октября, проблемы с электроснабжением были на Днепропетровщине, Донетчине и Харьковщине. По состоянию на утро пятницы остаются обесточенными более 550 населенных пунктов, сообщили в Минэнерго, передает УНН.
Генерация и потребление
Как указали в Минэнерго, энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, которые затрудняют ее работу. Поэтому в ведомстве призвали продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00.
Последствия обстрелов рф
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.
Состояние сетей
Южный регион: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители, а также снижали напряжение энергетические объекты. Питание восстановлено по резервной схеме.
В центральном и южном регионах по технологическим причинам обесточивались подстанции, оборудование и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервным схемам.
На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 552 населенных пункта.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 8200 МВт*ч и мощностью 1402 МВт.