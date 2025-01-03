Через атаку рф дронами на Київ постраждала жінка - КМВА

У Києві внаслідок атаки російських військ дронами постраждала жінка, повідомили у КМВА у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

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У Дарницькому районі внаслідок атаки російських дронів, як вказано, сталася пожежа в приватному будинку. Пошкоджено вікна, зруйновано стіну та частково обшивку перекриття.

Постраждала 1 жінка, вона отримала опіки руки, від госпіталізації відмовилась - повідомили у КМВА.

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків біля приватного будинку.

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