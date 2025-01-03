Из-за атаки рф дронами на Киев пострадала женщина - КГВА
Киев • УНН
В результате атаки российских дронов в Дарницком районе загорелся частный дом, пострадала женщина. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков возле частного дома.
В Киеве в результате атаки российских войск дронами пострадала женщина, сообщили в КГВА в Telegram в пятницу, пишет УНН.
Детали
В Дарницком районе в результате атаки российских дронов, как указано, произошел пожар в частном доме. Повреждены окна, разрушена стена и частично обшивка перекрытия.
Пострадала 1 женщина, она получила ожоги руки, от госпитализации отказалась
В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков возле частного дома.
Обломки дронов упали в двух районах Киева: что известно о последствиях3 янв. 2025, 06:28 • 14775 просмотров