Британія і ЄС готові укласти угоду про вакцини

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Відповідно до угоди, ЄС не заборонятиме експорт вакцин виробництва Pfizer-BioNTech до Великої Британії.
Натомість британський уряд відмовиться від деяких довгострокових поставок вакцини Oxford-AstraZeneca, яка мала експортуватися з Нідерландів.
Що було раніше
Наприкінці березня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що ЄС може обмежити експорт вакцин до країн з вищим відсотком вакцинації населення, які при цьому не діляться власними вакцинами, щоб країни ЄС не потерпали від дефіциту.
Згодом стало відомо, що Нідерланди готові заблокувати поставки вакцини AstraZeneca, якщо Велика Британія не погодиться на угоди з більш справедливого обміну вакцинами з ЄС.
За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС експортував більше вакцин, ніж використав для щеплень.