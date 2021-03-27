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Великобритания и ЕС готовы заключить соглашение о вакцинах

Великобритания и ЕС готовы заключить соглашение о вакцинах

Киев  •  УНН

 • 11648 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Великобритания и Евросоюз могут заключить соглашение о вакцинах против COVID-19 на этих выходных. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times и Reuters.

Детали

В соответствии с соглашением, ЕС не будет запрещать экспорт вакцин производства Pfizer-BioNTech в Великобританию.

Зато британское правительство откажется от некоторых долгосрочных поставок вакцины Oxford-AstraZeneca, которая должна экспортироваться из Нидерландов.

Что было раньше

В конце марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала, что ЕС может ограничить экспорт вакцин в страны с более высоким процентом вакцинации населения, при этом не делится собственными вакцинами, чтобы страны ЕС не страдали от дефицита.

Впоследствии стало известно, что Нидерланды готовы заблокировать поставки вакцины AstraZeneca, если Великобритания не согласится на сделки с более справедливого обмена вакцинами с ЕС.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок.

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