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Brent торгується вище 65 дол. за барель

Brent торгується вище 65 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у вівторок зранку зросли в ціні до 65,38 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,06%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 60,22 долара за барель, додавши 0,02%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

Українські Національні Новини

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