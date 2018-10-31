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Брати Суркіси вичерпали себе, "Динамо" має очолити молоде керівництво - Ярмак

Брати Суркіси вичерпали себе, "Динамо" має очолити молоде керівництво - Ярмак

Київ • УНН

 • 16776 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Футбольні невдачі гравців ФК "Динамо" (Київ) пов'язані з тим, що брати Ігор і Григорій Суркіси вичерпали свій енергетичний запас. Про це заявив уболівальник ФК, український реп-виконавець Андрій Ярмак, передає УНН.

"У кожної людини є свій енергетичний запас. Мені здається, вони (брати Суркіси - ред.) його вичерпали. Коли вони були молоді і горіли, тоді "Динамо" перемагало всіх, вони заряджали всіх.

А зараз, мені здається, у них енергія потихеньку закінчується, і вони не можуть мотивувати всі ланки в ланцюзі: менеджмент, футболістів, всю команду, яка працює на результат", - сказав він.

ФК має очолити нове, молоде і прогресивне керівництво, вважає Ярмак.

"Має прийти нове керівництво, більш молоде, прогресивне, яке більше працює з усіма напрямками, не тільки з селекцією і командою, а й з маркетингом, з уболівальниками". Я не помічаю ніякого руху в цьому напрямку. Наприклад, у мене брали інтерв'ю хлопці з прес-служби "Динамо", про це інтерв'ю не знав ніхто, крім цих двох хлопців. Ось такий підхід. Це дуже погано", - зазначив він.

При цьому Ярмак переконаний, що успіх будь-якого футбольного клубу залежить від двох ключових показників.

"Або неймовірна енергія вирішує, або великі гроші. Тому тут два шляхи, поки керівництво "Динамо" ні з того, ні з іншого, не йде", - підкреслив він.

Як писав УНН, в матчі 13-го туру чемпіонату України проти "Львова" "Динамо" (Київ) програло з рахунком 0:1. Тоді вболівальники дуже гостро відреагували на поразку синьо-білих в соціальних мережах. Фани писали, що від столичного клубу "залишилася сама назва".

Також нагадаємо, минулого місяця "Динамо" (Київ) опинився в епіцентрі податкового скандалу. Власників клубу звинуватили в штучному заниженні реальних зарплат футболістів, з метою відходу від повного оподаткування. Таку версію журналістів незабаром підтвердив і сам ФК, опублікувавши документ про те, що частину гонорарів динамівці отримують з рахунків офшорної компанії Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.

Далі ЗМІ підрахували, що шляхом участі офшору в схемі фінансування клубу, власникам "Динамо" вдається значно занижувати суму сплаченого до бюджету військового збору.

У цілому, як йдеться у листі "Динамо" на адресу Офісу великих платників податків, клуб в 2017 році заплатив 85 млн грн, що більш ніж в 5 разів менше, ніж відрахування ФК "Шахтар".

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