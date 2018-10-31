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Братья Суркисы исчерпали себя, “Динамо” должно возглавить молодое руководство - Ярмак

Братья Суркисы исчерпали себя, “Динамо” должно возглавить молодое руководство - Ярмак

Киев  •  УНН

 • 16776 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Футбольные неудачи игроков ФК “Динамо” (Киев) связаны с тем, что братья Игорь и Григорий Суркисы исчерпали свой энергетический запас. Об этом заявил болельщик ФК, украинский рэп-исполнитель Андрей Ярмак, передает УНН.

“У каждого человека есть свой энергетический запас. Мне кажется, они (братья Суркисы — ред.) его исчерпали. Когда они были молоды и горели, тогда „Динамо“ побеждало всех, они заряжали всех.

А сейчас, мне кажется, у них энергия потихоньку заканчивается, и они не могут замотивировать все звенья в цепи: менеджмент, футболистов, всю команду, которая работает на результат”, — сказал он.

ФК должно возглавить новое, молодое и прогрессивное руководство, считает Ярмак.

“Должно прийти новое руководство, более молодое, прогрессивное, которое больше работает со всеми направлениями, не только с селекцией и командой, а и с маркетингом, с болельщиками”. Я не замечаю никакого движения в этом направлении. Например, у меня брали интервью ребята из пресс-службы “Динамо”, об этом интервью не знал никто, кроме этих двух ребят. Вот такой подход. Это очень плохо“, — отметил он.

При этом, Ярмак убежден, что успех любого футбольного клуба зависит от двух ключевых показателей.

“Либо невероятная энергия решает, либо большие деньги. Поэтому тут два пути, пока руководство „Динамо“ ни по тому, ни по другому, не идет”, — подчеркнул он.

Как писал УНН, в матче 13-го тура чемпионата Украины против “Львова” “Динамо” (Киев) проиграло со счетом 0:1. Тогда болельщики очень остро отреагировали на поражение сине-белых в социальных сетях. Фаны писали, что от столичного клуба “осталось одно название”.

Также напомним, в прошлом месяце “Динамо” (Киев) оказался в эпицентре налогового скандала.  Собственников клуба обвинили в искусственном занижении реальных зарплат футболистов, с целью ухода от полного налогообложения. Такую версию журналистов вскоре подтвердил и сам ФК, опубликовав документ о том, что часть гонораров динамовцы получают со счетов оффшорной компании Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.

Далее СМИ подсчитали, что путем участия оффшора в схеме финансирования клуба, собственникам “Динамо” удается значительно занижать сумму уплаченного в бюджет военного сбора.

В целом, как говорится в письме “Динамо” в адрес Офиса крупных налогоплательщиков, клуб в 2017 году заплатил 85 млн грн, что более чем в 5 раз меньше отчислений ФК “Шахтер”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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