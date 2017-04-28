Бойовики обстріляли морських піхотинців поблизу Павлополя та Водяного
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Бойовики обстріляли з озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї морських піхотинців поблизу Павлополя та Водяного, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, зенітних установок ЗУ-23-2 та гранатометів різних систем противник накривав опорні пункти в районі Красногорівки. З озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бив по морських піхотинцях поблизу Павлополя та Водяного. Морських піхотинців поруч Широкиного обстрілював з озброєння БМП та БТР. З кулеметів великих калібрів гатив по оборонцях Гнутового”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по захисниках Авдіївки. З мінометів калібру 120 мм та 82 мм бив по опорних пунктах поблизу населеного пункту Луганське. З протитанкових гранатометів противник обстрілював позиції поблизу Зайцевого, крім того, тут діяли ворожі снайпери.
Крім того, на луганському напрямку, зі 120-міліметрових мінометів підрозділи російсько-окупаційних військ били по позиціях поруч населеного пункту Ніжне, а з мінометів калібру 82-мм по опорних пунктах поблизу Новотошківки. З автоматичних гранатометів ворог накривав захисників Кримського, а з кулеметів великих калібрів — оборонців Попасного.
Як повідомляв УНН, внаслідок підриву військового автомобіля на Донбасі загинув військовослужбовець.