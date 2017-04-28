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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики обстреляли морских пехотинцев вблизи Павлополя и Водяного

Киев • УНН

 • 7472 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Боевики обстреляли из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия морских пехотинцев вблизи Павлополя и Водяного, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики обстреляли морских пехотинцев вблизи Павлополя и Водяного

“На приморском направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем противник накрывал опорные пункты в районе Красногоровки. Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бил по морским пехотинцам возле Павлополя и Водяного. Морских пехотинцев рядом с Широкино обстреливал из вооружения БМП и БТР. С пулеметов больших калибров бил по защитникам Гнутово”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Авдеевки. С минометов калибра 120 мм и 82 мм бил по опорным пунктам вблизи населенного пункта Луганское. С противотанковых гранатометов противник обстреливал позиции вблизи Зайцевого, кроме того, здесь действовали вражеские снайперы.

Кроме того, на луганском направлении, из 120-миллиметровых минометов подразделения российско-оккупационных войск были по позициям рядом населенного пункта Нежное, а из минометов калибра 82-мм по опорным пунктам вблизи Новотошковки. С автоматических гранатометов враг накрывал защитников Крымского, а из пулеметов больших калибров — защитников Попасной.

Как сообщал УНН, в результате подрыва военного автомобиля на Донбассе погиб военнослужащий.

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