Боевики обстреляли морских пехотинцев вблизи Павлополя и Водяного
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Боевики обстреляли из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия морских пехотинцев вблизи Павлополя и Водяного, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“На приморском направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем противник накрывал опорные пункты в районе Красногоровки. Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бил по морским пехотинцам возле Павлополя и Водяного. Морских пехотинцев рядом с Широкино обстреливал из вооружения БМП и БТР. С пулеметов больших калибров бил по защитникам Гнутово”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Авдеевки. С минометов калибра 120 мм и 82 мм бил по опорным пунктам вблизи населенного пункта Луганское. С противотанковых гранатометов противник обстреливал позиции вблизи Зайцевого, кроме того, здесь действовали вражеские снайперы.
Кроме того, на луганском направлении, из 120-миллиметровых минометов подразделения российско-оккупационных войск были по позициям рядом населенного пункта Нежное, а из минометов калибра 82-мм по опорным пунктам вблизи Новотошковки. С автоматических гранатометов враг накрывал защитников Крымского, а из пулеметов больших калибров — защитников Попасной.
Как сообщал УНН, в результате подрыва военного автомобиля на Донбассе погиб военнослужащий.