Бойовики обстріляли Мар'їнку: поранений місцевий житель
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Бойовики обстріляли населений пункт Мар’їнка, у результаті чого отримав поранення місцевий житель. Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр ООС.
"21 жовтня 2018 до української сторони СЦКК надійшла тривожна інформація про черговий обстріл бойовиками збройних формувань РФ населеного пункту Мар’їнка. Вогонь вівся з напрямку окупованого населеного пункту Трудівський", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу зазнав наскрізного кульового поранення нижньої кінцівки місцевий житель 1978 року народження. У момент влучання кулі він перебував на своїй присадибній ділянці.
Наразі поранений перебуває у районній лікарні Курахового.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.