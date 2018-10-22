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Бойовики обстріляли Мар'їнку: поранений місцевий житель

Бойовики обстріляли Мар'їнку: поранений місцевий житель

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Бойовики обстріляли населений пункт Мар’їнка, у результаті чого отримав поранення місцевий житель. Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр ООС.

"21 жовтня 2018 до української сторони СЦКК надійшла тривожна інформація про черговий обстріл бойовиками збройних формувань РФ населеного пункту Мар’їнка. Вогонь вівся з напрямку окупованого населеного пункту Трудівський", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу зазнав наскрізного кульового поранення нижньої кінцівки місцевий житель 1978 року народження. У момент  влучання кулі він перебував на своїй присадибній ділянці.

Наразі поранений перебуває у районній лікарні Курахового.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

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