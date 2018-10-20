Бойовики двічі обстріляли бійців ОС на Донбасі з гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування з опівночі здійснили два обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Від початку поточної доби і станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано поки що два випадки порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ", - сказав речник Міноброни.
За його словами, близько 10:00 ранку противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї та протитанкових гранатометів в бік оборонних укріплень Збройних сил, розташованих біля Гнутового.
О цій же порі зафіксовано ворожий обстріл у районі Широкиного. Там противник застосував проти український військових автоматичні гранатомети.
"Військовослужбовці Збройних сил України на ці обстріли не відповідали, суворо дотримуючись режиму припинення вогню. Від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає, ситуація повністю контрольована нашими підрозділами", - повідомив Мотузяник.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.