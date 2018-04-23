Бойовики 25 разів обстріляли сили АТО, трьох військових поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції бойовики 25 разів здійснили обстріли позицій українських підрозділів, поранено трьох військових. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 25 обстрілів позицій сил АТО застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю... Внаслідок виконання бойових завдань троє українських захисників зазнали поранення. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на Луганському напрямку двічі із заборонених 120 мм мінометів та гранатометів бойовики відкривали вогонь по наших укріпленнях поблизу Троїцького, а з мінометів калібру 82 мм — в районі Попасної й тричі — під Новоолександрівкою. Крім цього, під ворожі обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Новозванівки.
На Донецькому напрямку 120 мм міномети окупанти застосували по українських позиціях неподалік Водяного. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по захисниках, Верхньоторецького, Водяного та Гнутового. Також великокаліберні кулемети агресор застосував по наших опорних пунктах в районі Павлополя, а стрілецьку зброю — під Талаківкою, Лебединським, Невельським, Мар’їнкою, Павлополем та поблизу Шахти “Бутівка”.
Нагадаємо, минулої доби зафіксовано 30 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав.