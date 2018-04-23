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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики 25 раз обстреляли силы АТО, трех военных ранили

Киев • УНН

 • 8902 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики 25 раз осуществили обстрелы позиций украинских подразделений, ранены трое военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Боевики 25 раз обстреляли силы АТО, трех военных ранили

"С начала суток российско-оккупационные войска совершили 25 обстрелов позиций сил АТО, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие ... В результате выполнения боевых задач трое украинских защитников получили ранения. Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Луганском направлении дважды из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов боевики открывали огонь по нашим укреплениям вблизи Троицкого, а из минометов калибра 82 мм - в районе Попасной и трижды - возле Новоалександровки. Кроме этого, под враждебные обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановки.

На Донецком направлении 120 мм минометы оккупанты применили по украинским позициям неподалеку Водяного. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор открывал огонь по защитникам Верхнеторецкого, Водяного и Гнутово. Также крупнокалиберные пулеметы агрессор применил по нашим опорным пунктам в районе Павлополя, а стрелковое оружие - под Талаковкой, Лебединским, Невельским, Марьинки, Павлополя и вблизи Шахты "Бутовка".

Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

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